楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

2025-08-12 21:00