楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課
楊柳颱風暴風圈已於今晨6時許觸陸，氣象署持續發布警報，颱風往西移動的同時，預計今天中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍晚前後，從嘉義、台南出海，進入台灣海峽。
楊柳颱風進逼，各地警戒，由於南投縣仁愛鄉內瞬間風速達七級以上，公所宣布，該鄉災害應變中心評估已達停止上班上課標準，影響通行、上班上課安全之虞，仁愛鄉今天（13日）上午10時，全日停止上班上課。
