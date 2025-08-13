最新風雨預測 新北、桃宜彰的濱海地區下午颱風假達標 金門今晚機會大
楊柳颱風正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。根據氣象署上午7時公布的最新風雨預報，今天下午達到停班停課標準的地區包含新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣、台東縣、澎湖縣；今晚達標縣市再增金門縣。
中央氣象署最新公布的風雨預報，24小時累積雨量預測方面，今天達到停班課標準有嘉義縣山區、屏東縣山區、高雄市山區、花蓮縣山區、台東縣山區、綠島、蘭嶼。
今天下午風力達標地區包括新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣、台東縣、澎湖縣；今晚達標縣市再增金門縣。
已宣布今天停班停課的縣市有雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，由各縣市政府自行決定。
