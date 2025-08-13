聽新聞
楊柳颱風來襲 南部百貨營業時間看這裡
受楊柳颱風影響，今日全台9縣市宣布停班停課，南部百貨公司營運時間也做出調整。新光三越表示，嘉義以南共5家分店，包含嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店，以及與SKM Park Outlets高雄草衙，今（13）日暫停營業。
新光三越表示，新光三越APP與電商平台skm online，24小時線上購物同享卡利HIGH消費累計回饋，也歡迎顧客多加利用，享受便捷的線上購物服務。
而遠東SOGO也宣布，因颱風來襲，高雄店今日停止營業一天，其餘各店則正常營運。
遠百同樣宣布，受楊柳颱風影響，遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百停業一天。
環球購物中心則表示，基於旅客及商圈居民服務，提供基本民生需求，南部2店新左營車站及屏東市，今日正常營業，但專櫃品牌營業情形，以人員安全及彈性通勤為優先考量。
