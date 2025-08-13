快訊

楊柳颱風來襲 公路局預警性封閉14處路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
楊柳颱風來襲，公路局預警性封閉共14處路段。聯合報系資料照
楊柳颱風來襲，公路局截至今(13)日9時30分止，預警性封閉共14處路段，公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

預警性封閉14處路段包括：

臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段) ，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市杉林區台29線47K+100~47K+500(新厝路段) 已於8月13日12時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

國家級警報響 楊柳颱風中心逼近綠島蘭嶼海面 恐14級陣風

楊柳「飆車中」 粉專：近2年颱風跑最快之一 台東、恆春即將進核心區

楊柳來襲…高雄5百貨宣布暫停營業 觀浪最高罰25萬元

楊柳颱風正在侵台 14縣市列陸警範圍 慎防豪雨強風

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

颱風眼正在通過綠島蘭嶼之間「17級以上」強陣風 專家示警台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，颱風眼正在通過綠島、蘭嶼之間...

台中大梨山地區2里平均風力達8級 中午開始停班停課

楊柳颱風襲台，台中市和平區平等里、梨山里（大梨山地區）目前最大陣風超過十級，且依據中央氣象署發布資料，平均風力已達8級，...

楊柳颱風進逼！瞬間風速達標 南投仁愛鄉宣布今停班停課

楊柳颱風暴風圈已於今晨6時許觸陸，氣象署持續發布警報，颱風往西移動的同時，預計今天中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風侵台 石門水庫接近245米滿庫…今採少量放水

中颱楊柳颱風即將今天中午前後從台東登陸，桃園市石門水庫集水區截到上午10時40分，累計降雨量18.8毫米，水庫水位蓄水接...

