楊柳颱風來襲 公路局預警性封閉14處路段

楊柳颱風來襲，公路局截至今(13)日9時30分止，預警性封閉共14處路段，公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體，也呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

預警性封閉14處路段包括：

臺東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600(金崙大橋)已於8月12日22時實施預警性封閉，並改行金崙市區道路，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市甲仙區台20線58K+300~72K+500(甲仙至荖濃路段) ，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線79K~89K+500(寶來二橋至桃源區公所路段)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20線91K+500(東莊便橋)已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K(勤和至復興路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣海端鄉台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣海端鄉台20線149K+110~199K+000(向陽至初來路段)已於8月13日07時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

臺東縣東河鄉台23線16K+840~25K+100(北源路段)已於8月12日22時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300(德文路口至神山路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市六龜區台27線11K+500~23K+100(中興至大津路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29線2K+700~3K(民生橋) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29線4K+300~4k+800(三明火路段)，已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K(那瑪夏至五里埔路段) 已於8月13日9時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

高雄市杉林區台29線47K+100~47K+500(新厝路段) 已於8月13日12時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

