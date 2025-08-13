國家級警報響 楊柳颱風中心逼近綠島蘭嶼海面 恐14級陣風
楊柳颱風接近，中央氣象署針對綠島、蘭嶼發布颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午1時30分。
告警訊息內容為，「颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全，並儘速至堅固的室內躲避」。
氣象署建議立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。
中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前颱風中心正逐漸朝綠島蘭嶼的海面接近，當地已經有14級至15級強陣風出現。預計隨著颱風更加靠近，今天將通過台灣上空，各地都要嚴防強風豪雨。
劉宇其表示，楊柳颱風在台東外海，颱風眼清晰可見，颱風眼周遭最厚實的雲系目前正在影響綠島蘭嶼地區，蘭嶼人工站已經出現14級陣風，綠島自動站也偵測到14級陣風，蘭嶼的蘭嶼高中自動站也有出現15級強陣風。預計隨著颱風更加靠近，風力可能更加明顯一些。
