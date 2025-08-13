聽新聞
楊柳「飆車中」 粉專：近2年颱風跑最快之一 台東、恆春即將進核心區
楊柳颱風暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，颱風飆車中，這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一；台東、恆春待會就要進到颱風核心區域，接著，再等一下就登陸了。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，此刻花東風雨應該已經很有感覺了，楊柳預計中午前後，在台東至太麻里一帶登陸。台東地區民眾應該收到強風告警了，登陸點風力目前看14級起跳，「真的皮要繃緊緊」。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，風雨預計颱風登陸後才開始，到時會滿有感覺的。北北基一早應該覺得風不小，但風最強的時候會落在颱風登陸至遠離海峽中線前，「換句話說就是下班時段，大家自求多福、小心注意」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
