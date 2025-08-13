楊柳颱風來襲 台鐵宣布花東、南迴線停駛
因應楊柳颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，台鐵公司表示，今天下午6時前對號列車基隆=彰化間正常行駛，區間（快）車基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。東部幹線北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）各級列車正常行駛。花東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛。
西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：
(一)對號列車：
基隆=彰化間正常行駛，另說明如下：
1、下行列車：117次(含)後至145次(含)對號列車行駛至彰化。彰化=潮州=枋寮各次列車停駛，385次全區間停駛。511次行駛至彰化、137次行駛至台中、177次全區間行駛、477次花蓮=員林行駛、283次花蓮=斗六行駛。
2、上行列車：124次(含)後至150次(含)潮州至彰化停駛，彰化=基隆正常行駛。372次全區間停駛、554次彰化=花蓮行駛、136次台中=南港行駛。
(二)區間(快)車：基隆=彰化間正常行駛，彰化=枋寮間視風雨狀況調整。
二、東部幹線：
(一)北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。
(二)花東線(台東=花蓮)：各級列車停駛。
三、南迴線(新左營=台東)：各級列車停駛。
四、支線：
(一)沙崙線3731次、3734次起停駛。
(二)平溪線、深澳線、內灣線、六家線、集集線皆正常行駛。
台鐵表示，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽台鐵公司官方網站。台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。各就近車站(台鐵公司官方網站各車站聯絡資訊)。
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
