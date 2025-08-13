快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風正在侵台 14縣市列陸警範圍 慎防豪雨強風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中度颱風楊柳的各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
中度颱風楊柳的各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

中度颱風楊柳今天將通過台灣上空，上午9時的中心位置在台東的東南方約110公里海面上，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行。

編輯推薦

楊柳颱風的暴風圈正逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署發布強風特報，今天至明天上午台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率（紅色燈號）。南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號）。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），嚴加防範。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加。

花蓮縣山區、台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、台東縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨。

台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸千人緊盯報現況

楊柳結構扎實達中颱中段班 粉專：中午12時台東至恆春登陸

楊柳颱風來襲嘉市停班、停課 市府一級應變

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

相關新聞

楊柳「颱風眼清晰」最厚實雲系正在衝擊綠島蘭嶼 中午登陸台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前颱風中心正逐漸朝...

香菜每斤500！楊柳颱風撲台風災豪雨 菜肉雙漲荷包大失血

楊柳颱風撲台，上月丹娜絲颱風登陸嘉縣，接著又有西南氣流豪雨，重創中南部農畜產區，產區還還未復原，蔬菜與毛豬產量銳減，導致...

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

國家級警報響 楊柳颱風中心逼近綠島蘭嶼海面 恐14級陣風

楊柳颱風接近，中央氣象署針對綠島、蘭嶼發布颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午1時30分...

楊柳「飆車中」 粉專：近2年颱風跑最快之一 台東、恆春即將進核心區

楊柳颱風暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。