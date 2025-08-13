颱風楊柳逼近 新光三越、遠百嘉義以南分店暫停營業
颱風楊柳步步進逼，東半部、嘉義以南地區等首當其衝，新光三越、遠百嘉義以南共8家分店及MITSUI OUTLET PARK台南、遠東SOGO高雄店 、SKM Park Outlets高雄草衙等今天暫停營業。
中央氣象署表示，今天白天是中度颱風楊柳風雨最強的時候，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率。
受颱風楊柳影響，新光三越嘉義以南共5家分店包含嘉義垂楊店、台南中山店、台南新天地、高雄左營店、高雄三多店，與SKM Park Outlets高雄草衙，今天暫停營業。
遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百今天停業1天，遠東SOGO高雄店今天也停止營業，其餘各店正常營運。
因應颱風來襲，MITSUI OUTLET PARK台南今天暫停營業。
