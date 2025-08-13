楊柳結構扎實達中颱中段班 粉專：中午12時台東至恆春登陸
楊柳颱風目前位於台東的東南方約130公里，過去3小時穩定朝西移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風目前已增強至中颱中段班，環流結構相當完整、扎實；雷達回波可觀察到清楚的颱風眼，預計強度可維持到登陸。
颱風中心正在靠近蘭嶼，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈已進入台東、屏東、高雄、南花蓮，預計今天中午12時左右，在台東至恆春半島間登陸，下午穿越南台灣上空，傍晚於台南至屏東間出海。
花蓮、台東、恆春風雨持續增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午起，南部地區風雨將快速增強；台北、基隆、宜蘭因為地形關係，也會有較強風勢，其餘地區則是一陣陣風勢及雨勢。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天深夜颱風遠離後，風雨會快速緩和下來。颱風影響時間大約10至12小時左右，提醒大眾做好準備，不可輕忽大意。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
