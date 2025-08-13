快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳結構扎實達中颱中段班 粉專：中午12時台東至恆春登陸

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
楊柳颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

楊柳颱風目前位於台東的東南方約130公里，過去3小時穩定朝西移動。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風目前已增強至中颱中段班，環流結構相當完整、扎實；雷達回波可觀察到清楚的颱風眼，預計強度可維持到登陸。󠀠󠀠

編輯推薦

颱風中心正在靠近蘭嶼，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，暴風圈已進入台東、屏東、高雄、南花蓮，預計今天中午12時左右，在台東至恆春半島間登陸，下午穿越南台灣上空，傍晚於台南至屏東間出海。󠀠󠀠

花蓮、台東、恆春風雨持續增強，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，中午起，南部地區風雨將快速增強；台北、基隆、宜蘭因為地形關係，也會有較強風勢，其餘地區則是一陣陣風勢及雨勢。󠀠󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天深夜颱風遠離後，風雨會快速緩和下來。颱風影響時間大約10至12小時左右，提醒大眾做好準備，不可輕忽大意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸千人緊盯報現況

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

楊柳颱風侵台 高鐵下午2時後調整營運 每小時3班全車自由座

楊柳颱風逼近…安平臨海沿岸仍有觀浪、垂釣遊客 台南警一一勸離

相關新聞

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化縣今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

楊柳「颱風眼清晰」最厚實雲系正在衝擊綠島蘭嶼 中午登陸台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前颱風中心正逐漸朝...

香菜每斤500！楊柳颱風撲台風災豪雨 菜肉雙漲荷包大失血

楊柳颱風撲台，上月丹娜絲颱風登陸嘉縣，接著又有西南氣流豪雨，重創中南部農畜產區，產區還還未復原，蔬菜與毛豬產量銳減，導致...

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

楊柳颱風來襲 公路局預警性封閉14處路段

楊柳颱風來襲，公路局截至今(13)日9時30分止，預警性封閉共14處路段，公路局將持續發布道路通阻訊息，並即時處理災情，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。