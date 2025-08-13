聽新聞
楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海
中度颱風楊柳進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，楊柳颱風其中心中午12時至12時30分有登陸台東市至大武一帶的機率，並於下午1時至1時30分在高雄左營至台南佳里一帶出海。
賈新興表示，降雨熱區為花東以及高屏一帶；強風熱區為花東交界至台東，尤其是台東，其次是嘉義以南及澎湖。提醒民眾要做好防颱準備工作。楊柳颱風過後無西南季風，恢復午後西北雨天氣型態。
天氣趨勢，賈新興表示，明天，清晨鵝鑾鼻至南台東仍有零星短暫雨，午後桃園以南有局部短暫陣雨，花東亦有零星短暫雨。周五，清晨宜花東沿海有零星短暫雨，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫陣雨。周六至周日，花東沿海至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南有零星短暫陣雨。下周一至下周五，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人緊盯報現況
▪️楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東/a>
▪️楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強
▪️靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準
