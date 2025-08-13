快訊

國家級警報響 台東縣7鄉鎮市恐出現14級以上致災強陣風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
颱風強風告警範圍。圖／取自中央氣象署網站
颱風強風告警範圍。圖／取自中央氣象署網站

楊柳颱風接近，中央氣象署發布颱風強風告警，影響區域為台東縣的台東市、成功鎮、卑南鄉、太麻里鄉、東河鄉、延平鄉、金峰鄉，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午3時。

告警訊息內容為，「颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全，並儘速至堅固的室內躲避」。

氣象署說，上述地區民眾，立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

楊柳颱風

