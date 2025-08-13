快訊

雲林以南全放颱風假！彰化納陸警卻上班上課網炸鍋…氣象署解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
楊柳颱風正在侵襲台灣。圖／取自中央氣象署網站
楊柳颱風正在侵襲台灣。圖／取自中央氣象署網站

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。昨（12）日雲林以南9縣市宣布停班停課，但同樣列入陸警的彰化今日仍照常上班上課，引發部分民眾不滿，紛紛在網路留言抱怨。

有網友在Threads分享氣象署的陸海警預報圖，只見苗栗以南地區皆納入範圍，寫道「是說彰化有在陸警內但正常上班上課這樣」。與此同時，縣長王惠美的臉書下，也出現不少類似批評

貼文一出，網友們持兩派看法，有人表示，「這我必須客觀地說，活了快30年，通常這種東部來的穿心颱，彰化根本都無風無雨，頂多颱風過後隔天風比較大而已，到底是要放什麼颱風假」；也有網友批評，「我建議以後彰化不要公告，只要台中的公告後面備注彰化同上就行了」、「為啥阿美都一定要看盧媽媽有沒有放啊？都長大成人了不能自己決定一下嗎？」

對此，氣象署預報員鄭傑仁也現身留言，指出輕度颱風影響時，即便發布陸警，地方也常維持正常上班上課，並強調「本來就不是陸警=有防災假的，以前輕度颱風影響即使有陸警也是乖乖上班上課」。

根據氣象署最新消息，楊柳颱風暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，目前颱風飆車中，這應該是這一兩年的侵台颱風裡，跑最快的幾個之一；台東、恆春待會就要進到颱風核心區域，接著，再等一下就登陸了。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

