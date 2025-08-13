整理包／楊柳颱風來襲 13日雙鐵捷運、航班、國道客運異動一覽

受楊柳颱風影響，台灣各地風雨漸強，陸海空交通均受到衝擊。為了確保旅客安全，許多交通服務都已宣布調整。建議所有旅客在出發前務必確認最新資訊，以免行程受阻。以下是國內交通狀況的重點整理：

文章目錄 高鐵：14時前正常營運、14時後全車自由座

台鐵：部分路線停駛、列車異動

航空：國內線全數取消、國際線部分航班異動

台北捷運：目前正常營運、貓纜動態調整

高雄捷運：班距調整

台中捷運：目前正常營運

國道客運：部分路線停駛、調整

高鐵：14時前正常營運、14時後全車自由座

楊柳颱風影響持續加劇，台灣高鐵今（13）日14時前全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。14時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。班次異動詳細資訊可上高鐵官網查詢。

台鐵：部分路線停駛、列車異動

台鐵今（13）日中午12時前，西部幹線部分對號列車異動，區間（快）車、北迴線、宜蘭線及支線正常行駛，但花東線、南迴線新左營-台東，以及觀光列車停駛。相關調整動態，可上台鐵官網查詢。

航空：國內線全數取消、國際線部分航班異動

國內線包括立榮航空、華信航空、德安航空的航班全部取消。國際線個別航班因颱風取消或延後。

中華航空： 航班取消 CI116／CI117 桃園往返福岡 CI122／CI123 桃園往返沖繩 CI162／CI163 桃園往返首爾仁川 CI527／CI528 桃園往返深圳 CI703／CI704 桃園往返馬尼拉 CI915／CI916、CI919／CI920、CI923／CI924 桃園往返香港 CI126／CI127 高雄往返東京成田 CI132／CI133 高雄往返沖繩 CI176／CI177 高雄往返大阪 CI839／CI840 高雄往返曼谷 CI934 香港飛往高雄 CI935／CI936 高雄往返香港

台灣虎航： 航班取消 IT670/IT671 高雄-濟洲島往返航班 IT288/IT289 高雄-沖繩那霸往返航班 IT284/IT285 高雄-大阪關西往返航班 IT262/IT263 高雄-岡山往返航班 IT772/IT773 高雄-仙台往返航班 IT321/IT322 高雄-澳門往返航班 IT585/IT586 高雄-峴港往返航班 IT281 東京成田-高雄航班 航班提前 IT268 高雄-名古屋航班 航班延後（延至14日起飛） IT269 名古屋-高雄航班

長榮航空： 受楊柳颱風影響，今（13）日下午往返高雄航班將取消或調整飛航時間，桃園機場及台北松山機場維持正常起降，最新航班異動資訊可上長榮航空官網查詢。

台北捷運：目前正常營運、貓纜動態調整

因應楊柳颱風可能帶來的風雨，台北捷運公司持續依據防颱防洪SOP，展開防颱布署及應變準備，確保颱風期間捷運系統和旅客安全，北捷遊憩公司也針對貓空纜車、兒童新樂園、台北小巨蛋同時展開防颱布署及應變準備，確保颱風期間營運場所和遊客安全，並持續密切注意颱風動向。

機場捷運：目前正常營運

桃捷公司已全面檢視防颱整備工作，確保捷運系統和旅客的安全，目前列車依時刻表正常發車，同時根據防颱防洪SOP進行布署及應變準備，並持續密切注意颱風動向。在颱風警報期間，桃捷公司將根據實際風速情況調整班距或視情況停駛。

高雄捷運：班距調整

受楊柳颱風影響，高雄市政府宣布今（13）日停班停課。高雄捷運紅橘全線列車全日班距為15分鐘，深夜時段班距為20分鐘，並視狀況調整班距。高雄輕軌12時前班距為20分鐘，後續視天候狀況宣布下午營運模式。

台中捷運：目前正常營運

因應楊柳颱風可能帶來的風雨，中捷公司說明，行控中心將持續監看風力等級，視風力強度採取應變措施，當平均風力達7級，列車將採降速為每小時40公里；當平均風力達8級，或瞬間風力達10級，列車將暫停行駛。

國道客運：部分路線停駛、調整

因應颱風來襲，各家客運路線皆有調整，可至各公司官網確認：

國光客運

統聯客運

和欣客運

