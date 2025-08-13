快訊

出事了！Nike控告陳冠希違約 求償38億天價

人類戰爭危機升高，「歷史的假期」即將結束？

放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系

楊柳颱風侵台 高鐵下午2時後調整營運 每小時3班全車自由座

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵公司宣布，自下午2時前，全線維持正常營運。下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。高鐵示意圖。聯合報系資料照
台灣高鐵公司宣布，自下午2時前，全線維持正常營運。下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。高鐵示意圖。聯合報系資料照

楊柳颱風影響持續加劇，台灣高鐵公司依據今天清晨各項最新氣象資訊及列車運行安全等因素綜合研判，宣布自下午2時前，全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。

編輯推薦

台灣高鐵說，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。

受颱風調整營運模式影響，台灣高鐵說，今天末班列車預定發車時間為，自南港站發車：晚上9時40分前往左營站；晚上10時40分前往台中站。自左營站發車：晚上9時40分前往南港站；晚上10時40分前往台中站。提醒旅客，沿途各站依該站最新時刻表乘車。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：

高鐵公司說，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。

颱風期間為確保運行安全，台灣高鐵說，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

高鐵 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳「颱風眼清晰」最厚實雲系正在衝擊綠島蘭嶼 中午登陸台東

楊柳颱風逼近…安平臨海沿岸仍有觀浪、垂釣遊客 台南警一一勸離

香菜每斤500！楊柳颱風撲台風災豪雨 菜肉雙漲荷包大失血

楊柳颱風暴風圈進入東、南部陸地 花東高屏4縣市大豪雨

相關新聞

楊柳「颱風眼清晰」最厚實雲系正在衝擊綠島蘭嶼 中午登陸台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前颱風中心正逐漸朝...

香菜每斤500！楊柳颱風撲台風災豪雨 菜肉雙漲荷包大失血

楊柳颱風撲台，上月丹娜絲颱風登陸嘉縣，接著又有西南氣流豪雨，重創中南部農畜產區，產區還還未復原，蔬菜與毛豬產量銳減，導致...

楊柳颱風中午登陸「台東至大武」 賈新興：下午1時左營至佳里一帶出海

中度颱風楊柳進逼，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

國家級警報響 楊柳颱風中心逼近綠島蘭嶼海面 恐14級陣風

楊柳颱風接近，中央氣象署針對綠島、蘭嶼發布颱風強風告警，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至下午1時30分...

楊柳「飆車中」 粉專：近2年颱風跑最快之一 台東、恆春即將進核心區

楊柳颱風暴風圈逐漸進入台灣東南部、南部及東部陸地，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threa...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。