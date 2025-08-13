楊柳颱風侵台 高鐵下午2時後調整營運 每小時3班全車自由座
楊柳颱風影響持續加劇，台灣高鐵公司依據今天清晨各項最新氣象資訊及列車運行安全等因素綜合研判，宣布自下午2時前，全線維持正常營運，各班次依時刻表發車。下午2時以後調整營運模式，改由每小時自南港站（南下）及左營站（北上），分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外）。
台灣高鐵說，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。
受颱風調整營運模式影響，台灣高鐵說，今天末班列車預定發車時間為，自南港站發車：晚上9時40分前往左營站；晚上10時40分前往台中站。自左營站發車：晚上9時40分前往南港站；晚上10時40分前往台中站。提醒旅客，沿途各站依該站最新時刻表乘車。
台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定，說明如下：
高鐵公司說，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費。
颱風期間為確保運行安全，台灣高鐵說，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
