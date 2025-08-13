楊柳「颱風眼清晰」最厚實雲系正在衝擊綠島蘭嶼 中午登陸台東

中度颱風楊柳今天侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，目前颱風中心正逐漸朝綠島蘭嶼的海面接近，當地已經有14級至15級強陣風出現。預計隨著颱風更加靠近，今天將通過台灣上空，各地都要嚴防強風豪雨。

劉宇其表示，中颱楊柳今天上午8時的中心位置在台東的東南方約130公里海面上，其暴風圈正逐漸進入東南部、南部及東部陸地，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，暴風圈將逐漸涵蓋台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖，今晚也會逐漸影響到金門地區。

今天到明天清晨，會是颱風影響最明顯的時候。劉宇其表示，要做好防颱準備，隨時留意颱風動態。陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

劉宇其表示，楊柳颱風在台東外海，颱風眼清晰可見，颱風眼周遭最厚實的雲系目前正在影響綠島蘭嶼地區，蘭嶼人工站已經出現14級陣風，綠島自動站也偵測到14級陣風，蘭嶼的蘭嶼高中自動站也有出現15級強陣風。預計隨著颱風更加靠近，風力可能更加明顯一些。

至於颱風何時登陸，他說，預計中午前後，楊柳颱風從台東附近登陸，隨後可能下午至傍晚從南部陸地出海，進入台灣海峽。整個要進入中國華南的時間點可能落在明天凌晨了。

今天都是颱風影響，劉宇其表示，除了颱風眼周遭厚實雲系之外，外圍環流也逐漸把水氣往宜蘭、花蓮、甚至大台北帶過來，因此這些地方也都有些零星短暫陣雨；有時候受到強對流影響，降雨還滿明顯的，時雨量都有來到10毫米至20毫米左右，今天各地天氣都不太穩定。

風力方面，除了綠島蘭嶼，劉宇其表示，台東沿海包括成功、長濱也都有10級至11級陣風出現。隨著颱風更加接近，風勢也會更加增強。另外，高山地區風也滿明顯的；北部沿海、南部沿海、澎湖目前也都開始有8級至9級強陣風出現。

劉宇其表示，颱風經過中央山脈，來到西半部平原的時候，包括中部、南部，尤其南部內陸地區，風力也會顯著增強。預期雲林以南沿海也可能有11級、甚至12級強陣風出現。晚間當颱風進入台灣海峽，澎湖地區也可能會有14級至15級陣風發生。

他說，今天是颱風由東往西逐漸通過的過程，今天深夜到明天清晨，颱風更往華南沿岸接近，預期金門也可能會有11級陣風出現。

楊柳颱風及其外圍環流，氣象署針對台灣各地發布陸上強風特報（紅色），影響時間至明天上午，台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨方面，劉宇其表示，颱風由東往西逐漸靠近，降雨也是從東半部地區往南部地區逐漸開始，今天花東山區、高屏山區可能有大豪雨等級降雨出現，白天花東、恆春半島逐漸會有豪雨發生。下半天颱風進入西部平原到台灣海峽之後，南部地區的降雨也會明顯增強，預計嘉義以南也會陸續有豪雨出現。整體來說，入夜之後颱風進一步往西移動，台灣的降雨才會逐漸緩和下來。

但是劉宇其表示，今晚澎湖和金門，尤其金門今晚到明天清晨受到颱風影響，風雨還是會相當明顯。

楊柳颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署持續發布豪雨特報，影響至晚上。大豪雨：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區。豪雨：嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

大雨：台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、澎湖縣。 風力趨勢。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 陸上強風特報。圖／中央氣象署提供 颱風影響分區重點。圖／中央氣象署提供

