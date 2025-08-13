楊柳颱風暴風圈進入東、南部陸地 花東高屏4縣市大豪雨
中度颱風楊柳今天上午8時的中心位置在台東的東南方約130公里之處，以每小時29轉32公里速度，向西北西進行，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。
氣象署說，根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳颱風中心目前在台東東南方海面，向西北西移動，其暴風圈正逐漸進入東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。
陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。
海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。
楊柳颱風及其外圍環流，氣象署發布陸上強風特報（紅色），影響時間至明天上午，台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率。雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。
陸上強風特報紅色燈號：台東縣、澎湖縣。橙色燈號：雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、金門縣。黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、連江縣。
颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加；花蓮縣山區、台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，花蓮縣、台東縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。
大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。
