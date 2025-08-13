香菜每斤500！楊柳颱風撲台風災豪雨 菜肉雙漲荷包大失血

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
楊柳颱風撲台，上月丹娜絲颱風登陸嘉縣，接著又有西南氣流豪雨，重創中南部農畜產區，產區還還未復原，蔬菜與毛豬產量銳減，導致菜價與肉價雙雙飆升，婆婆媽媽及自助餐飲業者叫苦連天，民眾飲食開銷大增，荷包大失血，直喊「吃不消！」

嘉市謝姓自助餐業者說，7月中旬至今，蔬菜供應不穩、價格飆漲，市場幾乎「人比菜多」，過去能買滿一車的小發財車，如今只能載半車，價錢幾乎翻倍，有的菜販不賣。葉菜類直直漲。高麗菜每斤逼近百元、莧菜65元、空心菜破百元，白菜80元多為水傷，苦瓜及茄子也破百元，品質不佳，只好調整菜單，以馬鈴薯、蘿蔔、豆干、蛋類等替代，減少葉菜類。

蔬菜批發價全面上漲，北農統計，空心菜、青江菜、小白菜每公斤達100至150元，青蔥飆至400元，香菜每斤高達500元。雲林西螺果菜市場交易量縮至580公噸，平均每公斤菜價逾50元，不少民眾直呼買不下手。

楊柳颱風逼近，業者憂心菜價再掀漲勢。謝姓自助餐業者坦言，從未遇過如此壓力，「一斤70、80元還算便宜，很多成本都自己吸收，不知上班族怎麼吃得起。」

不僅菜價飆升，毛豬價格也突破歷史新高。中央畜產會統計，8日毛豬平均價每公斤112.44元，連日維持在110元以上。養豬協會出，氣候與疫病導致育成率僅5成，預估中秋節後才可能回穩。農業部畜牧司已請毛豬市場今天休市，調配台糖650頭毛豬應急，中長期要求冷凍廠減少加工，穩定生鮮豬肉供應。

颱風豪雨的連鎖效應，讓市場菜肉齊漲，從攤販到消費者都感受壓力，面對持續高價期，業者與民眾盼天氣轉穩、農畜產量恢復，才能重回平價餐桌。

