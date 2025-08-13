楊柳來襲…屏東山區降雨量預估450毫米 台24線德文到神山今封閉

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
公路局潮州工務段今上午9時針對台24線27.4公里到37.3公里德文路口到神山，實施預警性封閉，並視風雨影響程度及巡查道路安全後再行開放通行。圖．公路局提供
公路局潮州工務段今上午9時針對台24線27.4公里到37.3公里德文路口到神山，實施預警性封閉，並視風雨影響程度及巡查道路安全後再行開放通行。圖．公路局提供

楊柳颱風直撲台灣，根據中央氣象署水文情資，屏東山區24小時雨量將達450毫米，公路局潮州工務段今上午9時針對台24線27.4公里到37.3公里德文路口到神山，實施預警性封閉，並視風雨影響程度及巡查道路安全後再行開放通行。

另外，屏東縣三地門鄉上午9時將到德文、達來、原鄉大社、口社、青山等部落，預防性撤離，請三地分駐所、消防分隊及衛生所協助執行。

