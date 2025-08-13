楊柳移速偏快 鄭明典：要注意颱風主要雨帶

楊柳颱風暴風圈今晨6時觸陸，持續進逼。中央氣象署表示，中度颱風楊柳今天上午7時的中心位置在台東的東南東方約150公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈正逐漸進入東南部、南部及東部陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。蘭嶼出現13級強陣風、成功10級。

前中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，颱風移速仍偏快，要注意颱風主要雨帶，雨帶會帶來的短延時強降雨和強陣風。

氣象署說，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其東部及東南部沿海浪高可達6米以上，避免前往海邊活動。

颱風環流沉降影響，氣象署發布高溫資訊，今天白天苗栗縣、台中市、彰化縣及金門縣為黃色燈號，有局部36度以上高溫。

今天東部、東南部、蘭嶼、綠島及西南部沿海低窪地區，於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌。

