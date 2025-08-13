楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東

中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中央氣象署持續發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，預計今天是影響台灣風雨最明顯的一天，務必做好防颱準備，持續留意防颱動態。

中度颱風楊柳今天上午6時的中心位置在台東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。

根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳過去3小時強度略為增強，暴風圈稍擴大，七級風平均暴風半徑從150公里擴大至180公里。

劉宇其表示，楊柳颱風上午6時左右，暴風圈接觸花蓮、台東、恆春半島的陸地，中心目前在台東東南東方海面，向西北轉西北西移動，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖都會陸續進到暴風圈，今晚金門也會受到影響。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

劉宇其表示，目前沿海的浪明顯增強，東半部和東南部海面今天有可能出現6米以上的浪高，相當不適合從事海邊和海上活動。

至於目前颱風結構，劉宇其表示，颱風眼已經非常清楚，接下來這段時間會快速往西北西方向移動，因此預計上午會逐漸通過綠島蘭嶼附近海面，氣象署已針對綠島蘭嶼發布颱風強風告警，預期當地可能出現15至16級左右的強陣風。

他說，颱風往西移動的同時，預計中午前後，也會從台東附近登陸；可能在傍晚前後，從嘉義、台南出海，進入台灣海峽。

今天中午颱風準備登陸時，颱風中心鄰近的台東沿海也可能會有15至16級左右強陣風，其他地區的風雨也將逐步增強當中。另外，劉宇其表示，颱風的外圍也伴隨相當多的雲系，這些雲系進來台灣的時候，也為東半部、北部地區帶來間歇性的陣雨，有些時候雨勢比較大，時雨量可以來到20至30毫米。

雨勢方面，劉宇其表示，隨著颱風靠近，雨勢會逐漸增強，今天上午是颱風由東往西逐漸接近的過程，因此又以東半部、屏東地區、南部山區的降雨比較強。預計在花蓮、台東的山區，以及高雄、屏東的山區，今天白天開始就會有大豪雨等級降雨出現。另外在宜蘭山區、恆春半島、花東平地也會有豪雨出現。

他說，下午隨著颱風來到台灣的西南邊，南部地區和澎湖的雨勢也會明顯加強，嘉義以南將會有豪雨等級的降雨出現。今晚颱風逐漸進入台灣海峽，並且往中國華南前進，澎湖、金門的風雨晚上增強，尤其金門到明天清晨風雨比較大。

風的部分也是逐步增強，劉宇其表示，上午隨著颱風逐漸靠近，東半部地區風勢就會明顯增強。西半部因為中央山脈阻隔，大部分內陸地區風勢的感受不是太明顯，但是沿海地區也會陸續有9至10級強陣風出現。下午颱風通過進入西南部海面的時候，包括南部地區和南部的內陸風勢也會明顯加強，預計風力有可能來到11級、甚至12級左右的強風。到了晚上、明晨，澎湖和金門的風雨也是相當大的。整體颱風的影響，要到明天白天才會結束。

颱風及其外圍環流影響，今天台東縣（含綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣及蘭嶼局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。今夜至明晨金門縣亦有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。 中度颱風楊柳今天上午6時的中心位置在台東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。圖／取自中央氣象署網站 中度颱風楊柳的各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站 楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站 陸上強風特報。圖／中央氣象署提供 今天楊柳颱風分區重點。圖／中央氣象署提供 風力預報趨勢。圖／中央氣象署提供 定量降水預報。圖／中央氣象署提供

