南投列颱風警戒仍上班上課 網友縣長臉書狂刷「不放假嗎？」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣列入楊柳颱風陸上警戒區，但昨天南投無風無雨，預測雨量、風力也未達標準，南投縣府仍宣布今天正常上班上課。記者江良誠／攝影
中度颱風楊柳持續逼近台灣，南投縣列入陸上警戒區。中彰投三縣市昨晚宣布，今天正常上班、上課，引發不少南投縣民不滿，紛紛湧入縣長許淑華臉書留言，批評縣府忽視民眾通勤安全，重演先前強降雨災情的風險。

南投縣災害應變中心昨晚升至二級開設，氣象署昨晚將南投縣列入陸上警戒區，不過，昨晚南投縣無風、無雨，縣政府晚間8點宣布南投縣今天正常上班上課。

縣政府表示，已經與13鄉鎮市公所保持密切聯繫。工務處已在低窪地區佈設抽水機並巡檢中興分洪道水閘門，針對易中斷道路預佈重機械與人員待命；社勞局則督導354處避難收容處所及94處物資儲存點，衛生局也掌握孕婦與洗腎患者的撤離與安置情況。

縣府呼籲，鄉親務必持續關注颱風動態，勿將車輛停放在低窪地或河堤邊，若發現災情可立即通報119。至於是否改變不停班停課的決定，會依最新氣象資訊與災情狀況滾動檢討。

但正常上班、上課的決定，仍引起許多民眾反彈。不少人到許淑華臉書留言。縣民提到，上次西南氣流來襲時，南投各鄉鎮曾出現土石流、淹水、坍方、道路中斷等災情，當時未停班停課的決策已引發怨言，這次更應吸取教訓。

有網友說「南投已列入陸上警戒了，還不放假」、「颱風天還要冒風雨去上班上課，縣長要多為辛苦人想想」，也有人指出南投山區地勢特殊，颱風來襲時通勤風險高，尤其對到外縣市通車的學生不便且危險。

臉書留言區中，不少網友用「咕嚕、咕嚕」等字眼；另有網友說，「雲林林內都放假了，竹山也該放吧」、「上次水災竹山、鹿谷都淹了」，希望縣府改變心意。

不過，也有部分民眾支持縣府決定，認為依據氣象署數據，南投風雨預測仍未達停班停課的標準，若貿然宣布放假，事後風雨不如預期，恐引發另一波批評聲浪。「可以宣佈停班課，但到時候會被罵翻」。

竹山鎮10日暴雨，道路淹成「黃河」，不少車輛 。圖／取自臉書「竹山人聊天室」
南投縣列入楊柳颱風陸上警戒區，但昨天南投無風無雨，預測雨量、風力也未達標準，南投縣府仍宣布今天正常上班上課。記者江良誠／攝影
