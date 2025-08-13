楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈觸陸「東南部及恆春半島」

中度颱風楊柳今天上午6時的中心位置在台東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報。

氣象署說，根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北轉西北西移動，其暴風圈已接觸台灣東南部及恆春半島陸地，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。 楊柳颱風的路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

