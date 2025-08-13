快訊

楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災。本報資料照片
中度颱風楊柳暴風圈即將觸陸，中央氣象署持續發布楊柳颱風海上陸上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天楊柳侵襲，東半部及南部要防大量降雨致災，台東則要嚴防颱風眼附近的毀滅性強陣風，應隨時注意氣象署的警報資訊，嚴加戒備。北部25至31度、中部25至31度、南部24至30度、東部23至31度。

根據中央氣象署路徑潛勢預測圖資訊，吳德榮表示，中颱楊柳今天中午前後登陸台東，明晨再登陸福建；登陸台東前強度達最強，之後受地形破壞，快速減弱。

他說，由於登陸點附近，勢必遭遇颱風眼16級以上毀滅性的強陣風，應嚴加戒備。氣象署定量降雨預報則顯示，東半部及南部皆應慎防致災雨。

楊柳颱風明晨再登陸福建、台灣風雨漸緩。吳德榮表示，周五至周日各地天氣已好轉，高溫炎熱，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。下周一、下周二水氣更多、大氣不穩定，午後有較強的對流，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

氣象署雷達回波合成圖（左圖）顯示，中颱楊柳已有颱風眼，眼牆附近伴隨16級以上毀滅性的強陣風。定量降雨預報（右圖）則顯示，今天東半部及南部皆應慎防致災雨。圖／取自「洩天機教室」專欄
