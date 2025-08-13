國家級警報響！ 楊柳颱風中心即將通過 蘭嶼、綠島恐颳14級致災強陣風

中度颱風楊柳持續進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，楊柳颱風今晨5時的中心位置在台東的東南東方約190公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行。

中央氣象署今晨5時29分針對蘭嶼、綠島發布颱風強風告警，氣象署說，楊柳颱風接近，將出現12級平均風或14級陣風以上風力，估計持續至上午9時30分。颱風強風告警廣播訊息內容為：「颱風強風告警 颱風中心即將通過附近，您所在地將出現14級（時速150公里）以上致災強陣風，請注意人車安全並儘速至堅固的室內躲避」。

氣象署建議蘭嶼、綠島民眾，立即進入堅固建築物，遠離高架道路、橋梁或天橋、鷹架、窗戶、樹木、汽車或其他可被強風吹起的物品，行車應減速慢行、步行應降低身形注意安全，如位於山區與空曠區域應儘速掩蔽。

中颱楊柳過去3小時強度略為增強，暴風圈亦稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東南部近海，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

