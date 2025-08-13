靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準

中度颱風楊柳持續增強，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，靠著黑潮的進補，楊柳颱風的底層已經非常強悍，第一波雨帶也已經上路，北部留意間歇雨勢、東部降雨較持續，目前距離台灣大概還有210公里，蘭嶼已出現12級陣風、綠島11級，台灣本島則在長濱觀測到9級，楊柳移速十分之快，持續以25至30公里速度靠近，隨著颱風接近，留意天氣突然的驟變。

「觀氣象看天氣」表示，楊柳北側受副高加乘風速，明顯比南側寬了許多，雖然南側對流較旺盛，但北側廣闊的強風區，登陸點北側務必嚴防極具防破壞力的強陣風。

至於颱風的陣風及降雨影響時程，「觀氣象看天氣」表示，隨著楊柳颱風逐漸接近台灣，各地風勢今晨起逐漸增強，首當其衝的地區將落在台東地區，其次則是南部地區。

清晨起花、東、恆春半島陣風將來到7級以上，且降雨逐漸增加。「觀氣象看天氣」表示，中央山脈迎風面高山及北部沿海有7級陣風，開始出現零星降雨。中午前後，颱風中心可能於台東登陸；台東陣風將來到14至15級以上，花蓮、恆春半島陣風亦有10至11級，且降雨非常劇烈。中央山脈迎風面高山風勢更為加強、有10級以上陣風出現機會。北部沿海及西部沿海，將有8至9級陣風。苗、中內陸陣風會小一些，且沒雨時可能會出現焚風。

「觀氣象看天氣」表示，今天下午至晚上，颱風翻過中央山脈，來到台灣西部，東部陣風及降雨趨緩。因颱風登陸後，進入台灣海峽，其地形與氣流擠壓、會有「角隅效應」出現；北部地區風力增強，特別是東北角，留意8至9級強陣風、局部甚至會到達10級。台北市區也很有機會出現久違的9級強陣風，「已經十分接近停班課標準，務必小心」。

中央山脈高山風勢仍強，仍有10級以上陣風。「觀氣象看天氣」表示，颱風出海點以南會出現明顯的「回南」，大概是雲林海邊、嘉義到屏東一帶，降雨及風勢顯著增強。嘉、南、高出海點附近，甚至可能會出現11至12級陣風，澎湖風雨也會十分劇烈，此時颱風中心可能很接近澎湖。中部沿海也會起風，陣風大概達到8至9級，內陸風弱。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

