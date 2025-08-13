快訊

楊柳「自由過山」不怕中央山脈 專家：東部首當其衝 南部千萬不要低估

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風楊柳的風雨時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
中度颱風楊柳的風雨時程。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

中度颱風楊柳今天清晨4時的中心位置在台東的東南東方約210公里之處，以每小時33轉28公里速度，向西北西進行。中央氣象署預期上午暴風圈就會開始接觸花東陸地，東半部的風勢、雨勢將明顯增大，中午左右颱風中心將從台東登陸。

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，這次颱風風雨最劇烈的地方是南花蓮、台東、恆春半島、南高屏、澎湖，風雨會快速的增強、颱風通過後很快恢復平靜。宜蘭、花蓮也有一陣陣的強風驟雨，大台北、基隆北海岸則因為地形效應，雖然雨不多，但也會有明顯的強風。

天氣風險公司表示，楊柳颱風已經撐過了不利發展的環境，現在進入快速增強時期，預估將以巔峰姿態、可能達中颱上限的強度接近台灣，暴風圈也會持續擴大。

由於颱風環流不大、行進快速，天氣風險公司表示，預估颱風登陸後將以「自由過山」的方式通過中央山脈，低層環流在嘉南一帶會很快的重建，不會被中央山脈破壞太多。東部首當其衝以外，南部民眾也千萬不要低估這顆颱風帶來的風勢。

天氣風險公司表示，楊柳颱風對台灣東部、南部的威脅極大，尤其是颱風中心通過的鄰近區域，務必做好最高等級的防颱準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

