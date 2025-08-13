楊柳颱風到家門口 吳聖宇：中午登陸台東市附近或以南 東半部風雨劇烈

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風楊柳的各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站
中度颱風楊柳的各國路徑潛勢預報。圖／取自NCDR天氣與氣候監測網站

楊柳颱風將侵襲台灣，中央氣象署今晨持續發布海上陸上颱風警報。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，楊柳颱風來到家門口，逐漸進入雷達觀測範圍，颱風內核仍在持續組織中。一直到今天中午登陸台灣前，都還會呈現緩慢增強的趨勢。但因為北方是高壓乾空氣的關係，整體來說仍是南半圈的環流對流發展會比較旺盛一些。

吳聖宇表示，楊柳颱風暴風圈今天清晨起就會開始接觸花東沿岸，中午前後中心可能在台東市附近或以南登陸，傍晚左右在嘉義到台南一帶出海，然後晚間持續趨向福建沿岸，午夜過後到明天清晨逐漸脫離台灣附近區域。

今天凌晨起大台北、基隆北海岸、東半部地區逐漸會有短暫陣雨，吳聖宇表示，宜蘭到花蓮一帶可能有局部較大雨勢。風力方面，在花東沿海、台灣北部沿海慢慢會開始有較強的陣風出現。

吳聖宇表示，到了上午隨著暴風圈進入陸地，東半部地區的風雨逐漸增強，同時西半部沿海以及澎湖的風勢也會轉強，南部也將逐漸有短暫陣雨出現。

颱風中心大約中午前後登陸台東縣沿岸，吳聖宇表示，此時東半部地區風雨達到最強，尤其台東、南花蓮靠近中心登陸的地方，風雨最為劇烈，可能會有14級以上強陣風、以及短時強降雨發生。

他說，下午到傍晚颱風中心穿過中央山脈南段，逐漸轉移到台灣西南部平原。隨著颱風結構過山重整，預估嘉義以南、澎湖地區的風雨將會迅速轉強。尤其要注意颱風過山結構重整時，可能會引發非常強的雲雨帶，可能為南部帶來明顯的強風大雨，不排除會有豪雨等級以上的降雨出現。

在基隆北海岸、大台北及宜蘭地區受到地形影響，將有較為強勁的偏東風，吳聖宇表示，除了沿海地區風力較強之外，就連台北盆地內也可能會有7至9級左右的強陣風。

相較之下，新竹以南至雲林一帶受到中央山脈阻擋，吳聖宇表示，除了沿海可能有局部較強陣風，山區有間歇性大雨之外，內陸平原地區反而是風雨最為不明顯的區域。

楊柳颱風傍晚就會出海、進入台灣海峽，吳聖宇表示，配合颱風結構重整，澎湖今天晚間的風雨將會達到最強，南部地區在午夜之前仍然可能會有較強陣風、以及局部大雨機會，東半部地區的風雨則是會逐漸趨於緩和。

到了明天凌晨過後，台灣本島以及澎湖一帶的風雨大致都會明顯緩和下來，但是吳聖宇表示，隨著颱風中心靠近，金門地區的風雨反而在明天清晨才會達到最強，一直要等到明天上午，隨著颱風中心登陸福建並且深入，遠離台灣附近且強度減弱之後，對台灣的影響才算是告一段落。

吳聖宇表示，後續明天白天在西半部可能會有午後雷雨出現的機會，仍有局部大雷雨，還是要多加留意，但是天氣型態將很快轉回到夏季型為主，並且持續到周末。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

降雨趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

楊柳颱風

