楊柳外圍雨帶掃進來了！北東間歇性風雨 上午暴風圈觸陸 中午登陸台東

中度颱風楊柳持續進逼，今天清晨4時的中心位置在台東的東南東方約210公里之處，以每小時33轉28公里速度，向西北西進行。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，楊柳颱風的外圍雨帶掃進來了，北北基、東部、恆春半島等地，會陸陸續續出現間歇性陣雨。颱風在登陸前，預計還有再稍微增強的趨勢，「別因為颱風體型小就掉以輕心」。

中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，第11號颱風楊柳過去3小時強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入台灣東南部近海，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

陸上警戒區域：花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、澎湖、金門，應嚴加戒備。

海上警戒：台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽，航行及作業船隻應嚴加戒備。

颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加。花蓮縣山區、台東縣山區、高雄市山區、屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨。

花蓮縣、台東縣地區、嘉義縣地區、台南市地區、高雄市地區、屏東縣地區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭地區、苗栗以北山區及澎湖有局部大雨發生的機率。

大豪雨地區：高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署發布陸上強風特報，今天台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

中颱楊柳正朝台灣東南部近海接近中，未來強度仍有再稍微增強且暴風圈也有稍微擴大的趨勢，氣象署說，預計將以中度颱風中間的等級影響台灣。

今天清晨隨著颱風接近，基隆北海岸及東半部開始會有間歇性的雨勢，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；上午暴風圈就會開始接觸花東陸地，東半部的風勢、雨勢將明顯增大，中午左右颱風中心預計將從台東登陸。

白天會是風雨最強的時候，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。

至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨，做好防颱準備，並留意氣象署發布的最新預報資訊。

晚上颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝大陸方向前進，強度方面將逐漸減弱，今晚台灣本島的風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大；嘉義以南及東半部高溫約27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生的機率。

明天颱風逐漸遠離，東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨中南部地區亦有局部短暫陣雨。

周五至周日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

