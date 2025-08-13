颱風持續增強！楊柳逼近3處陣風恐達14級以上 今日影響最劇烈

楊柳颱風預估今清晨觸陸、中午於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警，中央氣象署表示，楊柳颱風今凌晨2時進中心最大風速從每秒38公尺增至40公尺，瞬間最大風速也從48公尺增至50公尺，颱風持續增強中，14縣市納入陸警範圍，預估今日白天影響最劇烈。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今凌晨2時位於台東東南東方約260公里之處，以每小時33轉28公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門等14縣市；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，楊柳颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅。

氣象署說，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今上午東半部地區雨勢漸增，下午起至晚間嘉義以南降雨逐漸增加；花蓮山區、台東山區、高雄山區、屏東山區慎防局部豪雨或大豪雨；大豪雨警戒區包含高雄、屏東、花蓮、台東。

花蓮、台東、嘉縣、台南、高雄、屏東、宜蘭山區有局部大雨或豪雨；台中、彰化、南投、雲林、嘉義、宜蘭、苗栗以北山區、澎湖有局部大雨發生機率，需留意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防淹水。

風力部分，今天台東（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上；雲林、嘉縣、台南、高雄、屏東、花蓮、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上；基隆、台北、新北、桃園、新竹縣市、苗栗、台中、南投、彰化、嘉市、宜蘭、金門、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上。

氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其東部及東南部沿海浪高可達6米以上。

東部、東南部及西南部沿海低窪地區，在颱風中心通過期間需慎防海水倒灌；溫度部分，受到颱風環流沉降影響，今日白天苗栗縣、台中市、彰化縣及金門局部高溫上看36度。 楊柳颱風預估今清晨觸陸、中午於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警。圖／中央氣象署提供

