颱風楊柳增強長胖 陸警範圍增金門

中央社／ 台北12日電

颱風楊柳襲台，氣象署指出，楊柳過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍微擴大，預計將以中度颱風中間等級襲台，陸警範圍納入金門，13日上午暴風圈就會觸碰到花東陸地。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳12日晚間11時的中心位置在北緯21.7度，東經124.2度，即在台東的東南東方約340公里處，以每小時27公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137 公里），相當於13級風。

氣象署指出，楊柳過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預計強度仍有稍增強的趨勢。

氣象署預報員朱美霖說，12日下半夜之後，蘭嶼、綠島、大台北跟東北部就會開始受到間歇風雨影響。

朱美霖表示，預估楊柳清晨到上午會接近蘭嶼綠島，風雨就會明顯增大，13日上午到中午會接近東南部，中午前後登陸台東一帶，強度有維持及增強的趨勢，傍晚將會從雲嘉南出海，因此一整天將是風雨最為顯著的時候，全台都有降雨機率，尤其東半部、嘉義以南地區有局部大雨或豪雨等級。

朱美霖指出，13日晚間楊柳中心會來到澎湖西方海面，隨後朝中國方向前進，強度方面將逐漸減弱，晚間台灣本島的風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大。

另外，氣象署提醒，嘉義以南及東半部高溫約攝氏27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生的機率。

陸警範圍擴至13縣市！明雨勢最劇烈 楊柳颱風估傍晚「雲嘉南一帶」出海

楊柳颱風逼近！氣象署估明晨觸陸傍晚台南出海 最快周四清晨解除海陸警

楊柳颱風逼近9縣市明陣風11級以上 有機會放颱風假

楊柳颱風明午登陸！花東、南部豪雨 東半部恐14級以上強陣風

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

楊柳颱風移動速度快，預估今（13日）清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警...

楊柳估台東登陸 雨勢今最劇烈

中度颱風楊柳移動速度快，預估今清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快明天清晨解除海陸警。中央...

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

廣角鏡／楊柳來勢洶洶 9縣市今停班停課

中度颱風楊柳來勢洶洶，中央氣象署預估今天中午暴風中心觸陸，將從台東一帶登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，對花東、苗栗以南、澎湖...

楊柳直撲 9縣市停班課 嘉南受災戶屋頂來不及修

中度颱風楊柳直撲南台灣，嘉義以南六縣市災變中心都一級開設，雲林以南、花蓮及澎湖共九縣市都宣布今天停止上班上課。

陸警範圍擴至13縣市！明雨勢最劇烈 楊柳颱風估傍晚「雲嘉南一帶」出海

楊柳颱風移動速度快，預估明（13日）清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警...

