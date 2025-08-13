颱風楊柳增強長胖 陸警範圍增金門

颱風楊柳襲台，氣象署指出，楊柳過去3小時強度略為增強，暴風圈也稍微擴大，預計將以中度颱風中間等級襲台，陸警範圍納入金門，13日上午暴風圈就會觸碰到花東陸地。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳12日晚間11時的中心位置在北緯21.7度，東經124.2度，即在台東的東南東方約340公里處，以每小時27公里速度向西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺（約每小時137 公里），相當於13級風。

氣象署指出，楊柳過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預計強度仍有稍增強的趨勢。

氣象署預報員朱美霖說，12日下半夜之後，蘭嶼、綠島、大台北跟東北部就會開始受到間歇風雨影響。

朱美霖表示，預估楊柳清晨到上午會接近蘭嶼綠島，風雨就會明顯增大，13日上午到中午會接近東南部，中午前後登陸台東一帶，強度有維持及增強的趨勢，傍晚將會從雲嘉南出海，因此一整天將是風雨最為顯著的時候，全台都有降雨機率，尤其東半部、嘉義以南地區有局部大雨或豪雨等級。

朱美霖指出，13日晚間楊柳中心會來到澎湖西方海面，隨後朝中國方向前進，強度方面將逐漸減弱，晚間台灣本島的風雨會趨緩下來，剩澎湖、金門風雨仍大。

另外，氣象署提醒，嘉義以南及東半部高溫約攝氏27至30度，雲林以北受背風沉降影響，天氣仍悶熱，高溫在32、33度以上，苗栗至彰化及金門有局部36度以上高溫發生的機率。

