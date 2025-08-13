快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風移動速度快，預估今（13日）清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警，中央氣象署預報員朱美霖表示，楊柳颱風仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍，預估今天影響最為劇烈。

楊柳颱風在接近台灣過程中已「開眼」，其強度不斷增強，由於楊柳移動速度快，在陸地時間不長，因此中央山脈影響有限、颱風強度減幅較小，預估將以中颱之姿出海。

根據氣象署資訊，楊柳颱風昨（12日）晚11時位於台東東南東方約340公里之處，以每小時27公里速度，向西北西進行，近中心最大風速每秒38公尺，瞬間最大陣風每秒48公尺，七級風平均暴風半徑150公里，十級風平均暴風半徑50公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖、金門等14縣市；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖表示，第11號颱風過去3小時強度略為增強且暴風圈稍擴大，中心目前在台東東南東方海面，向西北西移動，其暴風圈已逐漸進入巴士海峽及台灣東南部海面，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖、金門構成威脅，預計此颱風強度仍有稍增強的趨勢。

朱美霖指出，今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪也將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其今天東部及東南部沿海浪高可達6米以上。

此外，今天東部、東南部及西南部沿海低窪地區，於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌；溫度部分，受到颱風環流沉降影響，今天白天苗栗縣、台中市、彰化縣及金門縣局部高溫上看36度。

朱美霖說，今天大台北、宜花有間歇性降雨，蘭嶼綠島今清晨起風雨將明顯變大，並恐出現破壞性強風；颱風於中午左右逐漸接近台東，屆時花東、高屏雨勢也變得劇烈，中午至下午期間颱風將從台東登陸，颱風中心通過平原區時，嘉義以南風雨變得更加顯著。

朱美霖提醒，氣象署也發布豪雨特報，花東、嘉義以南有局部大雨或豪雨； 花蓮、台東、高雄、屏東山區慎防局部豪雨、大豪雨等級降雨，等於24小時累積雨量可達350毫米以上，而颱風影響最劇烈時間落在今天白天，這段期間不到24小時，也就是說會有短延時強降雨情況。

朱美霖說，楊柳颱風估傍晚從雲嘉南一帶出海並逐漸接近澎湖，今天深夜至周四清晨澎湖、金門需留意較大風雨，另氣象署最快周四清晨將解除颱風海上、陸上警報。

今天大台北、宜花有間歇性降雨，蘭嶼綠島今清晨起風雨將明顯變大，並恐出現破壞性強風；中午起花東、高屏雨勢變得劇烈，中午至下午期間颱風將從台東登陸，颱風中心通過平原區時，嘉義以南風雨變得更加顯著。圖／中央氣象署提供
今天大台北、宜花有間歇性降雨，蘭嶼綠島今清晨起風雨將明顯變大，並恐出現破壞性強風；中午起花東、高屏雨勢變得劇烈，中午至下午期間颱風將從台東登陸，颱風中心通過平原區時，嘉義以南風雨變得更加顯著。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍，預估今天影響最為劇烈。圖／中央氣象署提供
楊柳颱風仍逐漸增強，目前再擴大到14縣市納入陸警範圍，預估今天影響最為劇烈。圖／中央氣象署提供
花東、嘉義以南有局部大雨或豪雨； 花東、高雄、屏東山區慎防局部豪雨、大豪雨等級降雨。圖／中央氣象署提供
花東、嘉義以南有局部大雨或豪雨； 花東、高雄、屏東山區慎防局部豪雨、大豪雨等級降雨。圖／中央氣象署提供

楊柳颱風

