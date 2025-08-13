快訊

廣角鏡／楊柳來勢洶洶 9縣市今停班停課

聯合報／ 文／胡瑞玲

中度颱風楊柳來勢洶洶，中央氣象署預估今天中午暴風中心觸陸，將從台東一帶登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，對花東、苗栗以南、澎湖等地構成威脅，其中蘭嶼綠島平均陣風將達十二級，最大陣風恐來到十五級；台東濱海鄉鎮最大陣風十三級、恆春半島十一級；雨量方面，高雄、屏東山區累積雨量恐達六百毫米。

受到颱風影響，嘉義縣市、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣等九縣市，今天停班停課。氣象署表示，今天東部、東南部及西南部沿海低窪地區於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌。此外，受到颱風環流沉降影響，苗栗縣、台中市、彰化縣及金門縣明天有局部卅六度以上高溫。            

