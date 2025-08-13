快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

楊柳直撲 ／9縣市停班課 嘉南受災戶屋頂來不及修

聯合報／ 記者黃于凡萬于甄王長鼎蔡晉宇／連線報導
又有颱風來襲，台南七股受災戶住家屋頂除蓋帆布應急，只能多用幾塊磚塊固定。記者萬于甄／攝影
又有颱風來襲，台南七股受災戶住家屋頂除蓋帆布應急，只能多用幾塊磚塊固定。記者萬于甄／攝影

中度颱風楊柳直撲南台灣，嘉義以南六縣市災變中心都一級開設，雲林以南、花蓮及澎湖共九縣市都宣布今天停止上班上課。

行政院長卓榮泰昨晚也至中央災害應變中心，與高雄、台南、嘉義、屏東、台東、花蓮六縣市首長視訊，希望各縣市做好防颱工作，安全撤離山區及低窪地區人員，另要求農業部穩定蔬果等物價。

台南溪北、沿海地區因丹娜絲颱風受創嚴重，許多民宅還在重建中，又有颱風來襲，七股受災戶說「當然會害怕！」住家屋頂整個吹掀，修繕恐要卅萬元以上，即便政府有補助，至今還未領到錢，也無法整修，只好蓋帆布應急，面對颱風又將來襲，只能多用幾塊磚避免帆布被吹翻，也想不出其他辦法了。

嘉義縣鹿草鄉行動不便的八旬蔡姓婦人與孫女同住三合院，屋頂也因丹娜絲颱風受損，蔡婦的孫女指著天花板說，全部都發霉了，風災後又遇到淹水，家具幾乎都損壞，祖孫兩人只能睡沙發，好不容易等到天氣晴朗，雇工整修屋頂，才剛開始施工又遇上颱風來襲，工班被迫延期，只好暫住親友家。

丹娜絲颱風及後續豪雨重創南台灣，卓榮泰昨向國人表達最大歉意，坦言政府面對強風豪雨的韌性、修復電訊的速度，以及面對複合且連續性的整合能力都不足，未來將以更強韌、更廣泛且快速的方式應對災害。經濟部長郭智輝說，未來會將綠能納入災防體系。

