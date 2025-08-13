快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

楊柳估台東登陸 雨勢今最劇烈

聯合報／ 記者胡瑞玲李柏澔／台北報導
中颱楊柳進逼台灣，菜價明顯飆升，高雄內惟黃昏市場昨天許多民眾採買蔬菜防颱。記者劉學聖／攝影
中度颱風楊柳移動速度快，預估今清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快明天清晨解除海陸警。中央氣象署預報員朱美霖表示，颱風在接近過程中已「開眼」，顯示登陸前還有增強的空間。

朱美霖表示，預估今天雨勢最為劇烈，由於楊柳移動速度快，在陸地時間不長，中央山脈影響有限，颱風強度減幅不大，將以中颱之姿出海。

根據氣象署資訊，楊柳颱風近中心最大風速每秒卅五公尺，瞬間最大陣風每秒四十五公尺，七級風平均暴風半徑一二○公里，十級風平均暴風半徑四十公里。

陸上警戒範圍包含花東、苗栗、中彰投、雲嘉南、高屏澎等十三縣市；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖說，蘭嶼綠島今天恐將出現破壞性強風，大台北、宜花則有間歇性降雨；颱風中午逐漸接近台東，花東、高屏雨勢也變得劇烈，中午至下午颱風估從台東登陸，颱風中心通過平原區時，嘉義以南風雨顯著。

傍晚颱風估從雲嘉南一帶出海並逐漸接近澎湖，最快明天清晨將解除颱風海上、陸上警報。

根據氣象署風雨預報，蘭嶼綠島平均陣風將達十二級，最大陣風恐十五級；台東濱海鄉鎮最大陣風十三級、恆春半島十一級；雨量方面，高雄、屏東山區累積雨量恐達六百毫米。

朱美霖提醒，今天整天受到颱風影響最為劇烈，花東、嘉義以南、澎湖、金門慎防豪雨；東部及東南部沿海慎防六米以上浪高；另外，東部、東南部及西南部沿海低窪地區，於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌。

交通部分，立榮航空、華信航空、德安航空宣布今天國內航班全數取消；國際線則有部分航班異動或取消。高鐵今天中午十二時前正常行駛，至於台鐵花東線、南迴線新左營至台東各級列車及觀光列車今則停駛。

受預期心理影響，昨菜價明顯飆升。根據台北市農產運銷公司統計，昨蔬菜進貨量約一三二一噸，每公斤菜價高達六十八點九元，菜價創近兩個月以來新高；豬價仍維持每公斤一一一元高檔。

豪雨 台東 楊柳颱風

