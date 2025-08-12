快訊

前第一夫人金建希遭押！南韓前總統夫婦雙雙入監「憲政史上首見」

考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看

華航13日航班異動概況

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

楊柳颱風影響，華航（2610）13日航班異動如下：

（一）桃園航班取消

CI116／CI117 桃園往返福岡

CI122／CI123 桃園往返沖繩

CI162／CI163 桃園往返首爾仁川

CI527／CI528 桃園往返深圳

CI703／CI704 桃園往返馬尼拉

CI915／CI916、CI919／CI920、CI923／CI924 桃園往返香港

（二）高雄航班取消

CI126／CI127 高雄往返東京成田

CI132／CI133 高雄往返沖繩

CI176／CI177 高雄往返大阪

CI839／CI840 高雄往返曼谷

CI934 香港飛往高雄

CI935／CI936 高雄往返香港

其餘部分航班時間可能調整為提前或延遲起飛，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風逼近 13日海陸空交通狀況一次看

機車待轉區變待撞區？桃園5機車騎士停等紅燈被撞 竟是這原因

颱風楊柳來襲 高雄山區送23台發電機並展開撤離

香港特首李家超：在港註冊公司創新高

相關新聞

楊柳颱風眼清晰！ 暴風圈今晨觸陸風雨加劇 最快中午前登陸台東

中度颱風楊柳暴風圈已於今晨6時許觸陸，中央氣象署持續發布楊柳颱風的海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示...

楊柳颱風仍增強長胖 暴風圈觸陸「東南部及恆春半島」

中度颱風楊柳今天上午6時的中心位置在台東的東南東方約170公里之處，以每小時30公里速度，向西北轉西北西進行，中央氣象署...

南投列颱風警戒仍上班上課 網友縣長臉書狂刷「不放假嗎？」

中度颱風楊柳持續逼近台灣，南投縣列入陸上警戒區。中彰投三縣市昨晚宣布，今天正常上班、上課，引發不少南投縣民不滿，紛紛湧入...

楊柳開眼 吳德榮：台東嚴防颱風眼附近「毀滅性強陣風」 登陸前達最強

中度颱風楊柳暴風圈即將觸陸，中央氣象署持續發布楊柳颱風海上陸上颱風警報。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應...

國家級警報響！ 楊柳颱風中心即將通過 蘭嶼、綠島恐颳14級致災強陣風

中度颱風楊柳持續進逼，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，楊柳颱風今晨5時的中心位置在台東的東南東方約190公里之處，以...

靠「黑潮進補」楊柳更兇悍 不只威脅東、南 台北強風將直逼停班課標準

中度颱風楊柳持續增強，中央氣象署發布海上陸上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，靠著黑潮的進補，楊柳颱風的底層已經非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。