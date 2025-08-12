金門縣尚未列楊柳颱風陸警區域 明日正常上班上課

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
楊柳颱風來勢洶洶，氣象署尚未將金門縣列入陸上警戒區域，金門縣長陳福海晚間也在臉書上宣布，明天縣內各機關、學校均正常上班、上課。示意圖。聯合報系資料照
楊柳颱風來勢洶洶，交通部中央氣象署最新天氣預報顯示，金門縣尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，金門縣長陳福海晚間也在臉書上宣布，明天縣內各機關、學校均正常上班、上課。

陳福海表示，縣府將持續密切關注颱風動態，並依天候情勢滾動調整應變措施，全力確保民眾安全與生活穩定。颱風期間，縣府團隊將與各鄉鎮公所及相關單位保持高度警戒，確保在第一時間提供必要協助，守護鄉親生命財產安全。

縣府也提醒，民眾應隨時留意最新氣象資訊，提前做好防颱準備，外出時注意行車與行走安全，並檢查住家門窗、排水與防水設施，降低風雨可能造成的損害。

