陸警範圍擴至13縣市！明雨勢最劇烈 楊柳颱風估傍晚「雲嘉南一帶」出海

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
楊柳颱風在接近過程中已「開眼」，顯示登陸前還有增強的空間，目前已擴大到13縣市納入陸警範圍，預估明天雨勢最為劇烈。聯合報系資料照
楊柳颱風移動速度快，預估明（13日）清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警，中央氣象署預報員朱美霖表示，颱風在接近過程中已「開眼」，顯示登陸前還有增強的空間，目前已經擴大到13縣市納入陸警範圍，預估明天雨勢最為劇烈；由於楊柳移動速度快，在陸地時間不長，因此中央山脈影響有限，將以中颱之姿出海。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今晚8時位於台東東南東方約440公里之處，以每小時27轉19公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒40五公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖等十三縣市；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、台灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

朱美霖說，明天大台北、宜花有間歇性降雨，蘭嶼綠島明清晨風雨將明顯變大，並恐出現破壞性強風；颱風中午逐漸接近台東，屆時花東、高屏雨勢也變得劇烈，明天中午至下午颱風估從台東登陸，颱風中心通過平原區時，嘉義以南風雨顯著；傍晚颱風估從雲嘉南一帶出海並逐漸接近澎湖，明天深夜至周四清晨澎湖、金門留意較大風雨；朱美霖說，最快周四清晨將解除颱風海上、陸上警報。

朱美霖提醒，明天整天受到颱風影響最為劇烈，花東、嘉義以南、澎湖、金門慎防豪雨；東部及東南部沿海慎防6米以上浪高；另外，東部、東南部及西南部沿海低窪地區，於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌。

氣象署 楊柳颱風

