楊柳颱風增強逼近 台鐵明天列車營運狀況1次看

楊柳颱風逼近，預估明清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，台鐵明（13日）中午12時前，西部幹線部分對號列車異動，區間（快）車、北迴線、宜蘭線及支線正常行駛，但花東線、南迴線新左營-台東，以及觀光列車停駛。

台鐵公司表示，因應楊柳颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，8月13日12時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮)：

(一) 對號列車

下行列車：131次(含)前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。

上行列車：122次(含)前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。

(二) 區間(快)車：基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。

二、 東部幹線：

(一) 北迴線、宜蘭線(花蓮=樹林)：各級列車正常行駛。

(二) 花東線(臺東=花蓮)：各級列車停駛。

三、 南迴線(新左營=臺東)：各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發。

四、 支線：正常行駛。

五、 環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車各停駛。

台鐵公司提醒，因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊可台鐵公司官方網站確認，或是洽台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打），也可以至各就近車站（台鐵公司官方網站各車站聯絡資訊）詢問。

至於退、換票及改乘部分，台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

