颱風楊柳來襲 陳其邁提醒13日午後風雨增強勿輕忽

颱風楊柳來襲，高雄市長陳其邁今天前往仁武、左營、鼓山視察排水設施和溝渠清疏，統計目前山區撤離1841人，並請公路局預防封路，提醒明天午後風雨將逐漸增強，市民勿掉以輕心。

陳其邁今天下午先前往仁武、左營及鼓山視察排水設施改善及溝渠清疏，實地了解防汛整備情形，隨後返回災害應變中心主持颱風楊柳第一次工作會議，並與各區公所視訊連線，掌握各地防颱準備進度，再與中央視訊會議，向行政院長卓榮泰報告高雄市整備及撤離情形。

因明天高雄預估風力及雨量已達停班停課標準，市府宣布全市停班停課，陳其邁特別提醒明天午後風雨將逐漸增強，切勿掉以輕心，並責請市府各單位務必全面戒備，落實各項防颱整備措施，確保市民生命財產安全。

陳其邁與中央視訊會議中指出，下午3時30分已針對六龜區、那瑪夏區、茂林區及桃源區發布共42條土石流黃色警戒，並責成當地區公所立即執行預防性疏散撤離，登記保全戶共計1722人，加上特殊病患、孕婦及其他評估具有潛在風險個案等共119人，目前實際撤離人數為1841人。

他說明，高雄山區因先前0728豪雨及花東地震影響，土壤含水比例偏高，稍有雨勢即可能引發災害。為降低風險，市府已請公路局預先實施預防性封路，包含台29線、台28線、台20線及台27甲等山區道路，並將依明天風雨進行滾動式調整，視情況與公路總局協商是否進一步封路。

針對山區可能因颱風造成孤島效應，陳其邁於會中指出，因0728豪雨導致那瑪夏及桃源部分地區道路坍塌、電力中斷，形成孤島，目前已加速物資運補作業。今天中午已緊急調派23部發電機運送至3個原民區，確保在緊急狀況下能即時啟用。

市府也同步啟動各項防颱整備措施，包括交通局提前開放停車空間，並針對地下停車場設置防水閘門與沙包；捷運局與交通局則針對渡輪、捷運、輕軌運行進行強陣風因應準備，必要時將提早發布停駛資訊。環保局加強清理易淹水地區排水口落葉與垃圾，水利局則督導各區公所於淹水潛勢區及沿海低窪區完成區域排水措施，並確保抽水機組、水門、抽水站及截流站正常運作。

此外，民政局與各區公所已通報具地下室大樓或房屋，通知各里長及大樓管委會提醒住戶提早設置防水閘門或堆置沙包，並備妥沙包供市民領取。工務局則加強行道樹及新植樹木加固作業，各局處巡查轄管工地施工圍籬、鷹架及設備設施，並針對大型廣告物及行道樹枝葉等易受強風吹落物品進行固定、拆除或修剪。

