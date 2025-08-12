颱風楊柳來襲 陳其邁提醒13日午後風雨增強勿輕忽

快訊

中央社／ 高雄12日電
楊柳颱風來襲，高雄市長陳其邁今宣布明停班、停課，並特別提醒明天午後風雨將逐漸增強，切勿掉以輕心。聯合報資料照片
颱風楊柳來襲，高雄市長陳其邁今天前往仁武、左營、鼓山視察排水設施和溝渠清疏，統計目前山區撤離1841人，並請公路局預防封路，提醒明天午後風雨將逐漸增強，市民勿掉以輕心。

陳其邁今天下午先前往仁武、左營及鼓山視察排水設施改善及溝渠清疏，實地了解防汛整備情形，隨後返回災害應變中心主持颱風楊柳第一次工作會議，並與各區公所視訊連線，掌握各地防颱準備進度，再與中央視訊會議，向行政院長卓榮泰報告高雄市整備及撤離情形。

因明天高雄預估風力及雨量已達停班停課標準，市府宣布全市停班停課，陳其邁特別提醒明天午後風雨將逐漸增強，切勿掉以輕心，並責請市府各單位務必全面戒備，落實各項防颱整備措施，確保市民生命財產安全。

陳其邁與中央視訊會議中指出，下午3時30分已針對六龜區、那瑪夏區、茂林區及桃源區發布共42條土石流黃色警戒，並責成當地區公所立即執行預防性疏散撤離，登記保全戶共計1722人，加上特殊病患、孕婦及其他評估具有潛在風險個案等共119人，目前實際撤離人數為1841人。

他說明，高雄山區因先前0728豪雨及花東地震影響，土壤含水比例偏高，稍有雨勢即可能引發災害。為降低風險，市府已請公路局預先實施預防性封路，包含台29線、台28線、台20線及台27甲等山區道路，並將依明天風雨進行滾動式調整，視情況與公路總局協商是否進一步封路。

針對山區可能因颱風造成孤島效應，陳其邁於會中指出，因0728豪雨導致那瑪夏及桃源部分地區道路坍塌、電力中斷，形成孤島，目前已加速物資運補作業。今天中午已緊急調派23部發電機運送至3個原民區，確保在緊急狀況下能即時啟用。

市府也同步啟動各項防颱整備措施，包括交通局提前開放停車空間，並針對地下停車場設置防水閘門與沙包；捷運局與交通局則針對渡輪、捷運、輕軌運行進行強陣風因應準備，必要時將提早發布停駛資訊。環保局加強清理易淹水地區排水口落葉與垃圾，水利局則督導各區公所於淹水潛勢區及沿海低窪區完成區域排水措施，並確保抽水機組、水門、抽水站及截流站正常運作。

此外，民政局與各區公所已通報具地下室大樓或房屋，通知各里長及大樓管委會提醒住戶提早設置防水閘門或堆置沙包，並備妥沙包供市民領取。工務局則加強行道樹及新植樹木加固作業，各局處巡查轄管工地施工圍籬、鷹架及設備設施，並針對大型廣告物及行道樹枝葉等易受強風吹落物品進行固定、拆除或修剪。

整理包／穿心颱楊柳進逼！22縣市都宣布了 明日各地颱風假資訊看過來

楊柳颱風今天清晨5時30分發布海上警報，上午8時的中心位於台東的東南東方約730公里之處，以每小時25公里速度，向西北西進行，對台灣東半部海面及巴士海峽構成威脅。中央氣象署預估此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢，預計明天直接影響台灣，帶來強風豪雨，不排除今天下半天發布陸上颱風警報。

移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

楊柳颱風移動速度快，預估明天中午颱風中心觸陸，並從台東一帶登陸，傍晚從台南附近出海，中央氣象署預報員朱美霖表示，目前已有「開...

楊柳颱風逼近 13日海陸空交通狀況一次看

受楊柳颱風影響，中央氣象署發布海上陸上颱風警報，警戒範圍持續擴大，包括南投、彰化以南及花東地區。對於13日海陸空交通狀況，不僅國內航班全面停駛，國際航班也受影響，且離島...

颱風楊柳侵台！盧秀燕坐鎮災變中心 台中市明天正常上班上課

颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧...

金門縣尚未列楊柳颱風陸警區域 明日正常上班上課

楊柳颱風來勢洶洶，交通部中央氣象署最新天氣預報顯示，金門縣尚未列入楊柳颱風陸上警戒區域，金門縣長陳福海晚間也在臉書上宣布...

陸警範圍擴至13縣市！明雨勢最劇烈 楊柳颱風估傍晚「雲嘉南一帶」出海

楊柳颱風移動速度快，預估明（13日）清晨暴風圈觸陸、中午颱風中心於台東登陸，傍晚從雲嘉南一帶出海，最快周四清晨解除海陸警...

