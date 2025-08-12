因應楊柳颱風來襲 台南市13日有條件開放紅黃線停車

根據中央氣象署預估，楊柳颱風預計明天早上開始影響台灣，台南市政府稍早宣布13日停班課一天，考量部分地區或大樓地下室恐發生積淹水情形，且民眾有臨時移置車輛停放需求，交通局表示，停班課期間全市10公尺以上寬度道路紅黃線有條件開放停車。

交通局說明，開放紅黃線停車僅限10公尺以上寬度的道路，但開放路段不包含路口、公車站、消防栓、消防通道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道等13處顯有妨礙他人、車通行處所，同時嚴禁並排停車，以免妨礙救災車輛通行。

交通局表示，民眾停放車輛時務必留下緊急聯絡電話以利聯繫，並在恢復上班當天上午7時前駛離，以避免影響交通及被違規舉發；開放停車為颱風災防期間便民權宜措施，民眾在各路段停車時仍請注意避免低窪或可能積淹水區域路段，並請在風災期間注意自身安全。

交通局也說，配合停班停課，台南市人工開單路邊停車格（含智慧柱）及路外停車場暫停收費；大台南公車採颱風班表行駛，民眾可至官網或大台南公車APP查詢；台南市公共自行車YouBike2.0租賃系統則暫停營運。 因應颱風來襲，台南市13日停班課期間10公尺以上寬度道路紅黃線有條件開放停車。圖／南市交通局提供

