颱風楊柳來襲 台鐵花東線、南迴線13日午前停駛
中度颱風楊柳來襲，台鐵公司今天表示，明天中午前花東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛。
中央氣象署今天晚間持續發布中度颱風楊柳海上陸上颱風警報，台鐵依據氣象署最新氣象資訊研判，並透過新聞稿公布明天中午前列車行駛概況。
西部幹線（基隆=潮州=枋寮）部分，台鐵表示，對號下行列車131次（含）前各次列車正常行駛；117、121、123次行駛至彰化；371、161、111次行駛至潮州；301次全區間停駛。
對號上行列車，122次（含）前各次列車正常行駛；162次潮州=南港間正常行駛。
至於西部幹線區間（快）車，台鐵表示，基隆=潮州間正常行駛，潮州=枋寮間視風雨狀況調整。
東部幹線部分，台鐵表示，北迴線、宜蘭線（花蓮=樹林）各級列車正常行駛；而花東線（台東=花蓮）、南迴線（新左營=台東）各級列車停駛；411、415次改由花蓮始發；支線為正常行駛。
其他像是環島觀光列車1次、2次，藍皮列車5898次、5899次，鳴日廚房6008次、6009次列車停駛。
有關颱風期間相關退票規定，台鐵表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用車票至各車站辦理退票，免收手續費。
