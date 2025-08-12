不在陸上警戒範圍 連江縣13日正常上班上課
颱風楊柳逼近台灣本島，連江縣因不在陸上警戒範圍，連江縣政府晚間宣布，明天正常上班上課。
受颱風楊柳影響，13日全日馬祖往台灣本島班機全數停航。台馬交通船「新台馬輪」則因例行保養日停航。
連江縣政府交通旅遊局公告，13日島際交通航班，南北竿航線南竿福澳港從下午2時出發班次，北竿白沙港從下午2時30分出發班次後停航；南竿莒光航線第3班停航；南竿東引航線僅開航從東引往南竿單程；東西莒航線全日開航，大坵航線全日停航。
兩馬小三通航班方面，包含國籍航商與中國籍航商，南竿往琅岐以及北竿往黃岐航班，13日全日停航。
根據連江縣政府交通旅遊局統計，至今天晚間止，滯留馬祖旅客粗估約800餘人，若天候與海象許可，會隨時啟動疏運措施。
