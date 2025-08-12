颱風楊柳恐13日中午登陸台東 陸警增苗栗台中澎湖

颱風楊柳逼近，陸警範圍擴大，中央氣象署表示，陸警範圍增加苗栗、台中及澎湖，未來預計楊柳仍有增強、暴風半徑稍擴大趨勢，明天中午前後將在台東登陸。

根據中央氣象署觀測，颱風楊柳今天晚間8時中心位置在北緯21.5度、東經125.2度，即在台東的東南東方約440公里之處，以每小時27轉19公里速度，向西北西轉西進行。

氣象署說明，根據最新資料顯示，楊柳中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西移動，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大趨勢。

氣象署預報員朱美霖在記者會中表示，陸警範圍增加苗栗、台中及澎湖，預計明天清晨楊柳將會接近蘭嶼及綠島，中午前後將會在台東登陸，白天風雨將會是最強時候。

朱美霖說，楊柳速度較快，預計明天整天將會是影響台灣最嚴重時候，花東、嘉義、南部、澎湖與金門都要留意強風豪雨。

氣象署表示，東半部、嘉義以南及澎湖影響最明顯，有大雨或局部豪雨，尤其花蓮、台東及南部山區有局部豪雨等級以上降雨發生機率，至於雲林以北及金門、馬祖也有局部短暫陣雨或雷雨，山區有機會出現局部大雨。

氣象署表示，明天晚間，颱風中心會來到澎湖西方海面，隨後朝中國方向前進；強度方面將逐漸減弱，明晚台灣本島風雨會趨緩下來，只剩澎湖、金門風雨仍大。

