楊柳來襲！台南寬10公尺以上道路紅黃線 8/13有條件開放停車

颱風楊柳來襲，台南市政府今晚宣布明天停班停課，且開放寬度10公尺以上道路紅黃線有條件停車，但嚴禁併排停車，以避免妨礙救災車輛通行。

南市府交通局今晚發布新聞稿指出，因應颱風楊柳豪雨可能造成部分地區或大樓地下室積淹水，停班停課期間全市寬度10公尺以上道路紅黃線有條件開放停車，且應於恢復上班當天上午7時前駛離，以免影響交通及違規被舉發。

交通局表示，紅黃線有條件開放停車，停放時應留下緊急聯絡電話，開放路段不含路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所等。

此外，台南市人工開單路邊停車格（含智慧柱）及路外停車場暫停收費；大台南公車採颱風班表行駛，可上官網或大台南公車APP查詢；台南市公共自行車YouBike2.0租賃系統暫停營運。

