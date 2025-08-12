楊柳來襲！台南寬10公尺以上道路紅黃線 8/13有條件開放停車
颱風楊柳來襲，台南市政府今晚宣布明天停班停課，且開放寬度10公尺以上道路紅黃線有條件停車，但嚴禁併排停車，以避免妨礙救災車輛通行。
南市府交通局今晚發布新聞稿指出，因應颱風楊柳豪雨可能造成部分地區或大樓地下室積淹水，停班停課期間全市寬度10公尺以上道路紅黃線有條件開放停車，且應於恢復上班當天上午7時前駛離，以免影響交通及違規被舉發。
交通局表示，紅黃線有條件開放停車，停放時應留下緊急聯絡電話，開放路段不含路口、公車站、消防栓、消防通道、越堤道路兩側、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內車道、車行地下道、高架道路及顯有妨礙他人、車通行處所等。
此外，台南市人工開單路邊停車格（含智慧柱）及路外停車場暫停收費；大台南公車採颱風班表行駛，可上官網或大台南公車APP查詢；台南市公共自行車YouBike2.0租賃系統暫停營運。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言