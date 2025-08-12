颱風楊柳來襲 屏東山區撤離211人

快訊

中央社／ 屏東縣12日電

颱風楊柳襲台，屏東縣政府預防性撤離山區211人；另外，三地門鄉大社舊部落聯外道路因雨坍方，有16人留在部落不願撤離，山上備有10天存糧。

屏東縣政府統計至今天晚上7時30分，共撤離霧台鄉、泰武鄉共211人，分別依親及安置。

7月底豪雨重創屏東山區，通往三地門鄉大社部落唯一道路屏專6道路路基塌陷約有6公尺高度落差，車輛無法通行，為維護山區居民安全，今天下午5時許，屏東縣政府警察局里港分局到部落進行勸導撤離6戶16人，但不願下山，簽下切結書，山上備有10天存糧。

屏東縣長周春米透過新聞稿表示，颱風楊柳陣風可達10級以上，短短2小時內降雨量恐達200毫米，加上颱風丹娜絲及日前豪雨已使山區累積大量雨量，要嚴防坍方、土石流及淹水災情。

屏縣府表示，針對21處易成孤島地區落實災害監測、預警與物資、機具整備；社會處確認收容單位備妥，總收容量能達10萬5911人，結合民間單位整備熱食與民生物資。

另外，水利處成立防汛應變小組，17座抽水站及154台移動式抽水機，將完成整備，今晚7時啟動牡丹水庫調節性放水，監控重點橋梁與屏106、屏146、屏31等道路，視情況預警封閉。

楊柳颱風

