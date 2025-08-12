台中13日正常上班課 盧秀燕：別去沿海、山區危險區域

颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧秀燕宣布明天正常上班課，中部生活圈的彰化、南投、苗栗也都正常上班課，盧說，民眾明天別前往沿海、山區危險區域，相關局處要加強勸導。

市長盧秀燕說，沿海、高山地區，還是會有危險狀況發生，請市府相關單位，加強勸導民眾前往危險區域活動，颱風侵台期間，也會有焚風，注意熱傷害，市區排水孔被樹葉、垃圾堵塞，要請民政系統的區里長幫忙巡視。

盧秀燕說，請市民不要因明天上班上課，即掉以輕心，還是需要提高警覺。

根據氣象署截至今晚8時30分的最新資料顯示，第11號颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西移動，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

