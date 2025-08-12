聽新聞
0:00 / 0:00
台中13日正常上班課 盧秀燕：別去沿海、山區危險區域
颱風楊柳侵襲台灣，預計將對台灣東部、南部帶來風雨，台中市長盧秀燕今晚主持消防局災害應變中心工作會報，今天下午一級開設，盧秀燕宣布明天正常上班課，中部生活圈的彰化、南投、苗栗也都正常上班課，盧說，民眾明天別前往沿海、山區危險區域，相關局處要加強勸導。
市長盧秀燕說，沿海、高山地區，還是會有危險狀況發生，請市府相關單位，加強勸導民眾前往危險區域活動，颱風侵台期間，也會有焚風，注意熱傷害，市區排水孔被樹葉、垃圾堵塞，要請民政系統的區里長幫忙巡視。
盧秀燕說，請市民不要因明天上班上課，即掉以輕心，還是需要提高警覺。
根據氣象署截至今晚8時30分的最新資料顯示，第11號颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西移動，對台東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言