移動速度快！楊柳颱風不斷增強「開眼了」 陸警範圍擴大至13縣市

楊柳颱風移動速度快，預估明中午暴風圈觸陸，並從台東一帶登陸，傍晚從台南附近出海，中央氣象署預報員朱美霖表示，目前已有「開眼」的情況，顯示颱風強度仍不斷增強中，陸上警戒區域新增台中、苗栗、澎湖後總計13縣市列入警戒範圍，預估明天颱風影響最為劇烈。

根據氣象署資訊，楊柳颱風今晚間8時位在台東的東南東方約440公里之處，以每小時27轉19公里速度，向西北西轉西北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺，七級風平均暴風半徑120公里，十級風平均暴風半徑40公里。

陸上警戒範圍包含花蓮、台東、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖應嚴加戒備；海上警戒為台灣東半部海面、巴士海峽、臺灣海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署表示，根據最新資料顯示，第11號颱風中心目前在台東東南東方海面，向西北西轉西移動，對臺東、花蓮、苗栗以南地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有稍增強、暴風半徑稍擴大的趨勢。

降雨部分，氣象署指出，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12日）晚起至明（13日）上午東半部地區雨勢漸增，明下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加；明日台東縣山區、花蓮縣山區、屏東縣山區、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨。

台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣地區、高雄市地區、台南市山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨；嘉義、台南、宜蘭地區及台中以北、雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動；大豪雨地區則為台東縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市。

強風部分，明日台東縣（含蘭嶼、綠島）局部地區有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率。

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、嘉義市、宜蘭縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，需嚴加防範。

另外，今晚至明日基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖易有長浪發生；各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大，易有4米以上浪高，尤其明日東部及東南部沿海浪高可達6米以上，請避免前往海邊活動。

明日東部、東南部及西南部沿海低窪地區於颱風中心通過期間需慎防海水倒灌；溫度部分，受到颱風環流沉降影響，明天白天苗栗縣、台中市、彰化縣及金門縣為黃色燈號，有局部36度以上高溫。

中央氣象署預報員朱美霖表示，目前已有「開眼」的情況，顯示颱風強度仍不斷增強中，陸上警戒區域新增台中、苗栗、澎湖後總計13縣市列入警戒範圍。圖／取自氣象署

商品推薦