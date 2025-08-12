乘客注意！中颱楊柳逼近 高鐵明中午12時前正常營運

楊柳颱風逼近，高鐵公司表示，明天中午12時前全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，明天中午12時後營運模式，將於明早9時前公告，另颱風期間為確保營運安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，將採慢速行駛。

高鐵表示，因應楊柳颱風來襲， 公司已完成防颱應變中心開設，24小時監控全線颱風動態，依據目前各項氣象資訊綜合研判，明中午12時前全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，公司將進一步蒐集颱風相關資訊後，規畫明日中午12時以後的營運模式，並在明上午9時前宣布公告。

另外，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕的轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

高鐵表示，高鐵公司各車站、基地、維修單位及全線保全持續進行相關防颱作業巡檢並回報防颱應變中心，以確保營運及旅客安全。高鐵防颱應變中心並將依照颱風對全線影響狀況，隨時與交通部、鐵道局保持密切聯繫，做好防颱應變。

高鐵呼籲，鄰近高鐵沿線的民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，也將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

至於退費及退票規定，高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票的旅客，若列車正常運行或列車運轉變更、車次取消而未搭乘，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用的車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

為確保運行安全，若部分路段的風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

台灣高鐵於颱風來臨前，特別派員於機房等重要出入口，預備沙包 ，提前做好防颱整備。圖／高鐵提供 台灣高鐵維修人員於颱風來襲前，加強確認排水設備可正常運作，確保營運安全。圖／高鐵提供 因應颱風來襲，台灣高鐵各車站已加強固定垃圾桶等設備，提前做好防颱準備。圖／高鐵提供

