16縣市發布豪雨特報「一路下到明晚上」 高屏花東慎防大豪雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚8時15分針對16縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上。聯合報系資料照
中央氣象署今晚8時15分針對16縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天晚上，大豪雨警戒區為高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區；豪雨警戒區包含嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島。

大雨警戒區為台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣。

氣象署表示，受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（１２日）晚起至明（１３日）上午東半部地區雨勢漸增，明下午起至晚間嘉義以南地區降雨亦逐漸增加；明日台東縣山區、花蓮縣山區、屏東縣山區、高雄市山區有局部豪雨或大豪雨，台東縣地區、花蓮縣地區、屏東縣地區、高雄市地區、台南市山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨：

另外，嘉義、台南、宜蘭地區及台中以北、雲林、南投山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水，民眾應避免進入山區及河川活動。

楊柳颱風

